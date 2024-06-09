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- ウェッジウッドワイルドストロベリー 【新品未使用】 シュガーポット黒壺 120
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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。こちらの商品は、ウェッジウッドワイルドストロベリーの新品未使用シュガーポット黒壺でございます。高さ 9.5㎝幅 12㎝直径 11㎝付属品はございません。※ネームプレートは付きません※ご検討の程、宜しく御願い致します。#ウェッジウッドワイルドストロベリー#Wedgwood#シュガーポット#sugarpotenjoyWedgwoodlife♪
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