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ウェッジウッドワイルドストロベリー　【新品未使用】 シュガーポット黒壺 120
商品番号 E81953977382
商品名

ウェッジウッドワイルドストロベリー　【新品未使用】 シュガーポット黒壺 120
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,881 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。こちらの商品は、ウェッジウッドワイルドストロベリーの新品未使用シュガーポット黒壺でございます。高さ　9.5㎝幅　　12㎝直径　11㎝付属品はございません。※ネームプレートは付きません※ご検討の程、宜しく御願い致します。#ウェッジウッドワイルドストロベリー#Wedgwood#シュガーポット#sugarpotenjoyWedgwoodlife♪
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