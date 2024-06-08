【3点セット】Ricordo ファブリックローソファ3脚

◇たくさんの商品からご覧いただきありがとうございます！！【取り扱い商品】・インテリア家具・インテリア雑貨・レディースファッション・雑貨#cocoインテリア ←その他のインテリア商品◇＊まずはコメントにてお問合せください！カラーなど複数ある場合はご希望の種類をコメントください！！お客様専用出品を致しますので、そちらからご購入をお願い致します。大型商品の場合は配送のため連絡先をお伺いしますので、予めご了承下さい。＊ご購入前に一度プロフィールの注意事項をご覧ください。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽【商品紹介】自分好みの形に自由にレイアウトできる『Ricordo(リコルド)』シリーズ【組立品】【梱包サイズ1】82cm×82cm×36cm【梱包サイズ2】82cm×82cm×36cm【梱包サイズ3】82cm×82cm×36cm【梱包重量1】約19.5kg【梱包重量2】約19.5kg【梱包重量3】約19.5kg【商品重量】約19.2kg(1脚あたり)【耐荷重】約80kg(1脚あたり)【注意】カバーは、色落ちの恐れ、生地が縮む場合がございますので洗濯はできません。※組み立て時間:2人以上で約90分※付属工具で組み立て願います。※こちらの商品は天然木を使用している為、木目や色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。【カラー】アイボリーグレー【サイズ】【ソファ】幅240cm(80cm+80cm+80cm)×奥行80cm×高さ74cm(座面高:35cm)【規格】天然木、ファブリック、ウレタン、ポケットコイル(座部)、ポリプロピレン綿#ソファ#ロータイプ#組み合わせ自由#3人掛け#天然木



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