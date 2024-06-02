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ピエールジャンヌレ　スツール　ベンチ　リプロダクト品　完成品
商品番号 C57554270862
商品名

ピエールジャンヌレ　スツール　ベンチ　リプロダクト品　完成品
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 7,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の状態の完成品を発送致しますので、到着からすぐにご使用頂けます。ベンチ、スツールとしてだけでなく、簡易的なテーブルや棚としてもお使い頂けます。同色のダイニングチェアも出品しておりますのであわせてご覧くださいませ。廉価なリプロダクト品ですとチープな印象になりがちですが、こちらは部材もしっかりとした厚さでヴィンテージの雰囲気を忠実に再現しています。1点ずつ検品してから発送しております。お値下げのコメントはご遠慮ください。【サイズ】高さ　約45cm幅　約45cm奥行　約33cm【注意事項】※モニターにより、実物の色と若干異なる場合がございます。※リプロダクト品になりますので、本来の物とデザイン・寸法などが若干異なるケースがあります。※天然のラタンで作られていますので、多少のささくれなどがございます。※海外製の商品になりますので、製作時に小さな傷や擦れ跡がある場合がございます。ラタンチェアベントウッドチェアマルニ木工HIROSHIMAマルニmaruniオールドマルニベントウッド　チェア曲木チェア　曲げ木チェアダイニングチェア籐チェア東欧ポーランドチェコ北欧家具スウェーデンウェグナーフリッツハンセンカイクリスチャンセンリーンロゼイデーアルフレックスカーフオーレヴァンシャーハルタフィンユールカイボイスンコンランアクメ天童木工飛騨木工秋田木工カリモクオールドカリモク古道具アンティークチェア韓国風インテリア　PH34
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