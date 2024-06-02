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- TakadaBed 高田ベット 垂直電動タイプ 有孔 マッサージベット H479
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商品詳細
【購入前に必ずお読みください】ーーー配送料金無料エリアーーー※大阪府大阪市東淀川区、井高野駅から約20km圏内上記エリアに該当しない方は、【送料が別途発生】しますので購入前にコメントをください。メルカリ専用のたのめる便、もしくはヤマト運輸らくらく家財宅急便にて発送いたします。※一部発送不可エリアがありますのでご了承ください。引き取りに来られる場合は価格の相談いたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーTakadaBedの垂直電動タイプのマッサージベットです。有孔タイプで、うつ伏せでの施術も可能です。サイズ幅180×奥行き62×高さ46〜80cm状態目立った傷や汚れはございません。#H479家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！ハッシュタグをつけて↓#総合リサイクルPLAZA○○○○の部分にお目当ての商品を検索した場合、一覧に当店が出品している商品が表示されます。まとめて購入していただけた場合、お値引きの相談、交渉も承っております。是非、検索してみてください！
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http://narcologia.ru/goods/mobilehome56043.html
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