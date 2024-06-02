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【ヤナギサワ】バリトンサックス　純正ラバーマウスピース　エボナイト#5
商品番号 D57043289322
商品名

【ヤナギサワ】バリトンサックス　純正ラバーマウスピース　エボナイト#5
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 7,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ヤナギサワバリトンサックス純正ラバーマウスピースエボナイト#5同リガチャー・キャップ付10年ほど前にヤナギサワのソプラノサックスを購入した際の付属品です。古いものではありますが、購入当初より別のマウスピースを使用しているのでこちらは未使用品です。今では珍しい(？)ヤナギサワの昔のマウスピースです。楽器付属品のため専用箱などはありませんので、プチプチなどで養生してメルカリ便にてお送りします。ご検討よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースヤナギサワヤマハセルマークランポン
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http://narcologia.ru/goods/Addict940918.html
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