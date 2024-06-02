

ヤナギサワ】バリトンサックス 純正ラバーマウスピース エボナイト#5 ...



ヤナギサワ バリトンサックスマウスピース エボナイト｜ 管楽器専門店 ...



超歓迎国産 YANAGISAWA マウスピース エボナイト バリトン ...



アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ ラバー - 通販 ...



爆売り！ アルトサックスマウスピースCLAUDE LAKEY (クラウドレイキー ...



ヤナギサワ バリトンサックスマウスピース エボナイト



ヤナギサワラバー バリトンサックス 7 - サックス



アルトサックス用マウスピース ヤナギサワ ラバー - 通販 ...



純正ヤナギサワ バリトンサックス:マウスピース-



YANAGISAWA 【旧定価品!!】バリトンサックス ヤナギサワ B-WO20R ...



純正ヤナギサワ バリトンサックス:マウスピース-



E.Rousseau ( ルソー ) 5R バリトンサックス クラシック ハードラバー ...



純正ヤナギサワ バリトンサックス:マウスピース-



Yanagisawa Classic Series バリトンサックス用マウスピース ...



価格は安く BUFFET テナーサックス ビュッフェ・クランポン BC-20 ...

ご覧いただきありがとうございます。ヤナギサワバリトンサックス純正ラバーマウスピースエボナイト#5同リガチャー・キャップ付10年ほど前にヤナギサワのソプラノサックスを購入した際の付属品です。古いものではありますが、購入当初より別のマウスピースを使用しているのでこちらは未使用品です。今では珍しい(？)ヤナギサワの昔のマウスピースです。楽器付属品のため専用箱などはありませんので、プチプチなどで養生してメルカリ便にてお送りします。ご検討よろしくお願いいたします。種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースヤナギサワヤマハセルマークランポン