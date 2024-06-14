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伊万里焼 錦絵 大鉢 時代物 骨董 B545
商品番号 E30385719630
商品名

伊万里焼 錦絵 大鉢 時代物 骨董 B545
ブランド名 Espare
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

伊万里焼の錦絵大鉢です。寸法径約30.7cm高さ約10cm中古の品ですので若干の傷やシミなどがあります。画像を確認いただきご理解いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/approximate778020.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture252241.html
http://narcologia.ru/goods/displease31031.html

伊万里焼 錦絵 大鉢 時代物 骨董 B545
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