大塚家具　IDC クエント　ソファ　3人掛け

大塚家具 IDCクエント ソファ 3人掛け定価 23万円ほど以前、こちらのサイトで購入しました座席、クッションカバーは外してクリーニング可ソファー全体に別のカバーをつけて使用していたので直接犬がのっかる事はありません（写真9枚目）また、購入時からシミがありますが見えない部分なので全く気になりません（写真４枚目）座クッション 2個背クッション2個補助クッション2個全6個のクッションに羽毛(フェザー)が使われたハイグレードなソファですヘッドレストも1個つきます（2枚目参照）オットマン1個商品名 :ソファ クエントブランド :IDC大塚家具色 :ブラウン（素人採寸）ソファー 幅1850奥行850高さ650オットマン 幅630奥行540高さ350IDC大塚家具上質なくつろぎの時間を叶えるカバーリングソファ「クエント」シートには水鳥のフェザー（カバーの中で羽根が飛び出てますが使用に問題はございません）と高密度ウレタンを使用し、背もたれにはフェザーと低反発チップウレタンを使用中古の為、神経質な方は購入しないで下さい犬を飼っている為、気をつけていますが毛が付着する可能性もありますご了承下さい。よろしくお願いしますソファソファベッドニトリIKEAMUJI無印KEYUKAカリモク大塚家具オットマンヘッドレストカラー···ブラウンサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）



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