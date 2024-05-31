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【レア】ミッドセンチュリー ミラースタジオ 1972年製 子犬 壁飾り壁掛け
商品番号 L28793060444
商品名

【レア】ミッドセンチュリー ミラースタジオ 1972年製 子犬 壁飾り壁掛け
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 6,468 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッドセンチュリービンテージミラースタジオ1972年製子犬壁飾壁掛けウォールデコチョークウェアサイズ横最長部:12.5cm高さ:15cm厚さ:1.5cm素材石膏(チョーク)状態裏側にサビがあり、針金部が切れているor弱っています。ホチキス部に針金を新たにつける事で壁に掛ける事ができます。ペイントロスがほとんどなく状態がとてもいいです。ご質問があれば気軽にメッセージください＾＾
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