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- 【PSA10】デンリュウ ハートゴールドコレクション
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商品詳細
PSA鑑定品こちらは私自身で鑑定に出したものです。◆商品状態◆PSA10GEMMINTPSA専用ケースにて暗所にて保管美品のものを提出するようにしておりますが、あくまでPSAという鑑定機関の基準であり、PSA9/10評価でも小さなキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等ある場合がございます。他サイトでも出品しております。売り切れの際はご了承ください。防水のうえプチプチにくるみ発送します。珍しいPSAも出品しております。ぜひご覧ください。#親ヤドPSA以下検索用PokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEevee美品未開封ピカチュウポケモンカードひかる クリスタルタイプ ミュウ セレビィミュウツーBGS
http://narcologia.ru/goods/waveform782517.html
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