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【PSA10】デンリュウ　ハートゴールドコレクション
商品番号 B13092717705
商品名

【PSA10】デンリュウ　ハートゴールドコレクション
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,799 円
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商品詳細

PSA鑑定品こちらは私自身で鑑定に出したものです。◆商品状態◆PSA10GEMMINTPSA専用ケースにて暗所にて保管美品のものを提出するようにしておりますが、あくまでPSAという鑑定機関の基準であり、PSA9/10評価でも小さなキズ、凹み、ホロかけ、白欠け等ある場合がございます。他サイトでも出品しております。売り切れの際はご了承ください。防水のうえプチプチにくるみ発送します。珍しいPSAも出品しております。ぜひご覧ください。#親ヤドPSA以下検索用PokemonCardPikachuCharizardUmbreonJapaneseLugiaMewEevee美品未開封ピカチュウポケモンカードひかる　クリスタルタイプ　ミュウ　セレビィミュウツーBGS
http://narcologia.ru/goods/waveform782517.html
http://narcologia.ru/goods/reflector35364.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial127716.html
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