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シリコンウエハー インテリア ウェハー 半導体 プレゼント フォトフレーム
商品番号 I86144089016
商品名

シリコンウエハー インテリア ウェハー 半導体 プレゼント フォトフレーム
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本物のシリコンウエハーで装飾したフォトフレームです。フォトフレームサイズ　21X21cmシリコンウエハー直径15cm（6インチ）※海外製品です。※シリコンウエハー本来の目的としては使えない。
http://narcologia.ru/goods/peroration113215.html
http://narcologia.ru/goods/choice397785.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric187745.html
シリコンウエハー インテリア ウェハー 半導体 プレゼント フォトフレーム
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