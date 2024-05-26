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新品Coral＆Tusk ティータオルWoodpecker love
商品番号 B60511380941
商品名

新品Coral＆Tusk ティータオルWoodpecker love
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Coral＆Tusk】ティータオルWoodpeckerlove実寸W45H62.5cm素材リネン定価7,700円(税込)新品未使用一度人の手に渡っているものですので、過度に状態を気にする方はご遠慮ください。未使用商品のため、商品に問題がある場合でも責任を負いかねます。写真にてご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。初期スレ・傷・汚れ・シワなどがある場合がございます。即購入頂いても結構ですが、状態に関しましては写真にてご了承頂いたものとします。緩衝材で丁寧に梱包しまして発送いたします。細かい点が気になる方はご遠慮ください。購入後の返品・キャンセル・クレームは、お受け出来ませんので予めご了承下さい。何かご不明な事がありましたら、お気軽にコメントくださいませ。#コーラルアンドタスク#キッチン#テーブルウェア#ティータオル
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