ART Tube AMP マイクプリアンプ

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商品詳細
真空管マイクプリアンプです。自宅で数回使いましたが出番がないため出品します。外箱に傷がありますが動作に異常はありません。付属品の滑り止め用足ゴムは取り付け済みです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome458843.html
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