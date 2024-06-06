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西川 AiR エアーポータブル モバイルマット シングル 専用バッグ付
商品番号 S80217574475
商品名

西川 AiR エアーポータブル モバイルマット シングル 専用バッグ付
ブランド名 ニシカワ
特別価格 税込 6,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

西川airのポータブルマットです。バッグ付きのため、持ち運びできたり、収納にも困りません。敷きパットをひいて使用していましたが、汚れ、すれた部分があります。お写真で状態ご確認いただき、ご理解いただいた上で購入をお願い致します。梱包はこちらのバッグにビニール袋を被せた形とさせていただきます。東京西川AiRエアーポータブルマットレスモバイルマットシングルサイズ専用バッグ付きです。いつでもどこでも快適な睡眠をお届けしたい。モバイル性を追求して生まれたのが「エアーポータブル」。この一枚をプラスするだけでエアーの機能を発揮、快眠をサポートします。サイズ···シングル
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