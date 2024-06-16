【ニトリ】値下げ可:収納付きカウチソファ (GC01 GY)

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収納付きカウチソファ(GC01GY)商品コード 1154760ご覧いただきありがとうございます。※必ず説明をお読みになってからご購入ください！こちらの商品は【東京都荒川区まで引き取り可能な方限定】となります。（着払いや送料込み（価格変更あり）でのご購入希望の方はコメントをお願いします。）8月末までの出品。使用期間は１年。シミなく、擦れ・ほつれが少しだけあります。カウチソファ（収納付き）定価79,900円足は取り外し可能。ニトリサイト参照https://www.nitori-net.jp/ec/product/1154760s/〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・素人による出品、上記の内容をご理解いただいた上でご購入をお願いします。早い者勝ち、即購入可能です！よろしくお願いいたします。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···グレーカラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）機能···収納付