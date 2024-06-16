可愛い白磁⭐︎19点set

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商品詳細
星型白磁等19点setヴォーグ社他で購入したものです白磁材料価格がかなり上がっているので大変お得だと思います！＊星型プレート大3点 直径191〜12.5㎝＊星型プレート小4点 直径8㎝＊エッグスタンドプレート2点14.8×7.3×高さ3㎝＊ピッチャー(プレート付き)1点 10.5×9㎝＊注ぎ口付き2点 直径7.5×5㎝＊スプーン2本 長さ13㎝＊四角ミニ皿5枚 7.5×7.5㎝リフォームに伴い複数出品しています自宅保管ご理解の上ご購入くださいませ⭐️白磁の価格が上がっていますのでお得です！
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