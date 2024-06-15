【美品】ビンテージ　人形　置物　インテリア　ヨーロッパ　工芸品　美術品　D5

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イタリアビンテージ人形オブジェです。重さは約850gです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの人形 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら #gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちらGiuseppeArmani 1935年イタリア生まれ、2006年逝去。素晴らしいディテールとリアリズムで知られています。1975年、アルマーニ氏はフィレンツェ彫刻ダルテからのオファーを受け入れ、完全な芸術的自由を持ってスタジオのためだけに働きました。その後31年間、彼は伝統的なカポディモンテのスタイリングからよりモダンで現代的な彫刻に至るまで、美しい傑作を生み出しました。自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク ビンテージ ヨーロッパ イタリア 人形 ARMANIGULLIVERWORLD レトロ 置物 フィギュア オブジェ 陶器 ハンドメイド 北欧 工芸品 彫像 インテリア モダニズム 柳宗理 海岸風 お洒落 アデリア アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 3130H05203A2766