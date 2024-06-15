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【美品】ビンテージ　人形　置物　インテリア　ヨーロッパ　工芸品　美術品　D5
商品番号 Y49631751369
商品名

【美品】ビンテージ　人形　置物　インテリア　ヨーロッパ　工芸品　美術品　D5
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 10,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアビンテージ人形オブジェです。重さは約850gです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの人形　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら　#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちらGiuseppeArmani　1935年イタリア生まれ、2006年逝去。素晴らしいディテールとリアリズムで知られています。1975年、アルマーニ氏はフィレンツェ彫刻ダルテからのオファーを受け入れ、完全な芸術的自由を持ってスタジオのためだけに働きました。その後31年間、彼は伝統的なカポディモンテのスタイリングからよりモダンで現代的な彫刻に至るまで、美しい傑作を生み出しました。自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。アンティーク　ビンテージ　ヨーロッパ　イタリア　人形　ARMANIGULLIVERWORLD　レトロ　置物　フィギュア　オブジェ　陶器　ハンドメイド　北欧　工芸品　彫像　インテリア　モダニズム　柳宗理　海岸風　お洒落　アデリア　アート　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　3130H05203A2766
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