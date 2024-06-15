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Valextra ヴァレクストラ 名刺入れ カードケース
商品番号 J56366643016
商品名

Valextra ヴァレクストラ 名刺入れ カードケース
ブランド名 ヴァレクストラ
特別価格 税込 4,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■1937年、イタリア・ミラノにて革製品店を設立したのが始まりです。全ての商品がハンドメイドによって仕上げられているラグジュアリーブランドです。■ブランド：Valextra(ヴァレクストラ)■カテゴリ：名刺入れ、カードケース■CARDCASEONDA■カラー：ブルー■開閉オープン■海外製品のため入荷時期により仕様が変更している場合がございます。■海外製品のため検品は海外基準になり、縫製の粗さ、小さな汚れ、キズ・シワが見受けられる場合がございます。■1937年、イタリア・ミラノにて革製品店を設立したのが始まりです。全ての商品がハンドメイドによって仕上げられているラグジュアリーブランドです。■ブランド：Valextra(ヴァレクストラ)
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