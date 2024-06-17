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ソニーエンジェル　アニマルシリーズ　【1】
商品番号 T36471216170
商品名

ソニーエンジェル　アニマルシリーズ　【1】
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,732 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SonnyAngelソニーエンジェルアニマルシリーズ【1】✿Rabbit　　ウサギ✿Elephant　ゾウ✿Cockerel　ニワトリ✿Dalmatian　ダルメシアン✿Frog　　　カエル✿Korea　　　コアラ✿Panda　　　パンダ✿Cheetah　　チーター✿Tiger　　　トラ✿Lion　　　　ライオン✿Monkey　　サル✿Crocodile　ワニノーマル12種未使用品ですが長期保管のため擦れ小キズあるかと思います。細かな事など気になる方はご遠慮下さい。箱、袋なし★★★購入、コメント前に自己紹介欄をご確認お願い致します★★★
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