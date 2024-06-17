ソニーエンジェル　アニマルシリーズ　【1】



アニマル シリーズ 1



アニマル シリーズ 3



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アニマル シリーズ 4



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Sonny Angel Animal Ver.2 - オリジナルミニフィギュア - 密封ブラインドボックス1個



アニマル シリーズ 1



Sonny Angelとは



アニマル シリーズ 2



ソニーエンジェル ミニフィギュア アニマル シリーズ アソートBOX（12個入り） Sonny Angel Animal series assortbox(12pcs) SAS65376asort (アニマル シリーズ Ver.2)



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SonnyAngelソニーエンジェルアニマルシリーズ【1】✿Rabbit ウサギ✿Elephant ゾウ✿Cockerel ニワトリ✿Dalmatian ダルメシアン✿Frog カエル✿Korea コアラ✿Panda パンダ✿Cheetah チーター✿Tiger トラ✿Lion ライオン✿Monkey サル✿Crocodile ワニノーマル12種未使用品ですが長期保管のため擦れ小キズあるかと思います。細かな事など気になる方はご遠慮下さい。箱、袋なし★★★購入、コメント前に自己紹介欄をご確認お願い致します★★★