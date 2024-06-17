SKBTRA　アーム付トルソー　アイボリー　マネキン　ボディ

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肩・肘・手首・指の関節を動かすことができるトルソーです。関節を動かせる為、動きのあるディスプレイができます。ボディー部分は、ボディー下のノブをゆるめて、高さ調整ができます。※ご使用の際は、ボディーに支柱が10cm以上入っていることをご確認の上ご使用ください。脚元は猫脚になっていて、オシャレなデザインです。※針をまっすぐに刺すことはできません。生地をすくうようにして刺すことはできます。※パンツ対応ではありません。※腕は180°以上回さないでください。外れてしまうことがあります。※移動の際は引きずらず、本体と支柱を持って移動してください。■サイズ：W580xD380xH1245〜1545mm■ボディサイズ：バスト94・ウエスト75・ヒップ92・肩幅約38cm■支柱の太さ：22mmφ■本体重量：5.6kg（梱包重量：6.8kg）■組立式（約5分前後）1梱包※商品の性質上、若干の個体差があることから表記の数値と多少の誤差が生じることがあります。予めご了承ください。■素材・成分・ボディ：ファイバーグラス、ウレタンフォーム・貼り地：ポリエステル100%・支柱：スチール(クロームメッキ)・腕：プラスチック・首、脚：天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)、プラスチック低価格での商品提供の為、お値引きできません。北海道、沖縄県、離島への配送の場合、追加の送料が発生致します。在庫状況等により配送までお時間がかかる場合がございます。