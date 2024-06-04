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- ひとりで塗れるもん 11kg トミーブルー コテ・ハケ付き
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商品詳細
塗り漆喰 限定色のトミーブルーです。容量 11kgコテとハケも新品未使用のものをお付けします。DIY用に２個購入したのですが、1個で足りたため、使わなかった新品を出品致します。のお部屋の壁を塗りましたが、塗りやすく落ち着いたお洒落な色味です。
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