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ひとりで塗れるもん　11kg トミーブルー　コテ・ハケ付き
商品番号 I42068168176
商品名

ひとりで塗れるもん　11kg トミーブルー　コテ・ハケ付き
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

塗り漆喰　限定色のトミーブルーです。容量　11kgコテとハケも新品未使用のものをお付けします。DIY用に２個購入したのですが、1個で足りたため、使わなかった新品を出品致します。のお部屋の壁を塗りましたが、塗りやすく落ち着いたお洒落な色味です。
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