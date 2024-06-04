

天然 DIY 塗り壁材 ひとりで塗れるもん 11kg・22kg｜壁紙・塗り壁材の ...



塗り壁材 漆喰風 塗料 ひとりで塗れるもん 11kg ■トミーブルー JQ0 MCS



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ひとりで塗れるもん 11kg トミーブルー コテ・ハケ付き-



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塗り漆喰 限定色のトミーブルーです。容量 11kgコテとハケも新品未使用のものをお付けします。DIY用に２個購入したのですが、1個で足りたため、使わなかった新品を出品致します。のお部屋の壁を塗りましたが、塗りやすく落ち着いたお洒落な色味です。