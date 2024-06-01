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イッタラ　ティーマ　プレート　セット
商品番号 F69413337270
商品名

イッタラ　ティーマ　プレート　セット
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 1,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イッタラ　ティーマiittala/Teemaプレート15cmハニー　1枚ヴィンテージブラウン　1枚寸法約φ143×H24mmリムを除いた内寸φ100mm/約180gジョージジェンセン　GeorgJensenDamask/EGYPTティータオルハーフ　1枚カラー　ダスティラベンダー新品未使用お値引きごめんなさい。。ゆうパケットプラスか宅急便コンパクトでの発送になります。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレート
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