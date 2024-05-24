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煎茶道具、茶托
商品番号 J32570126877
商品名

煎茶道具、茶托
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具素材は銅？写真で判断お願いします。５つあります。古い品物ですのでご理解頂ける方ご購入お願い致します。
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