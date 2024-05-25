- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- その他
- >
- アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドルスナッファー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【サイズ】底面：約150mm奥行：約80mm高さ：約130mm(地面からキャンドル受け口まで)キャンドル差込口の口径：約23mm素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。特に凝ったデザインではなく、シンプルなキャンドルスタンドです。その単純な形に長い時間の流れを感じます。テーブルを彩るインテリアとしていかがですか？キャンドルスナッファーもセットでお付けいたします。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。緩衝材・クッション材にて丁寧に梱包し、お届けいたします。何かご不明点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。テイスト···北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ
http://narcologia.ru/goods/message170827.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild703552.html
http://narcologia.ru/goods/injure579067.html
アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドル ...
アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドル ...
アンティークキャンドルホルダー ブラスカンデラブラ 真鍮5灯燭台
アンティーク キャンドルスナッファー 英国のシルバープレート製 火消し 芯切りハサミ
アンティーク調のおしゃれな雑貨、真鍮製のキャンドルスタンド
イタリア製 真鍮 キャンドルスタンドアラベスク3C-PB
アンティーク 燭台・キャンドルホルダー | THE GLOBE・OLD FRIEND ...
フランス蚤の市より アンティーク 真鍮 キャンドルスナッファー（天使 ...
英国のアンティークのキャンドルスタンド、真鍮製のおしゃれな燭台
ロウソク立て 燭台 真鍮 イタリア - 通販 - pinehotel.info
ITALYイタリアヴィンテージブラスキャンドルスナッファー用スタンド真鍮製蝋燭火消し｜アンティーク
キャンドルスタンド | ぽわにえ・だむーる 〜 アンティーク・ブロカント
キャンドルスタンド | ぽわにえ・だむーる 〜 アンティーク・ブロカント
http://narcologia.ru/goods/message170827.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild703552.html
http://narcologia.ru/goods/injure579067.html
アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドル ...
アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドル ...
アンティークキャンドルホルダー ブラスカンデラブラ 真鍮5灯燭台
アンティーク キャンドルスナッファー 英国のシルバープレート製 火消し 芯切りハサミ
アンティーク調のおしゃれな雑貨、真鍮製のキャンドルスタンド
イタリア製 真鍮 キャンドルスタンドアラベスク3C-PB
アンティーク 燭台・キャンドルホルダー | THE GLOBE・OLD FRIEND ...
フランス蚤の市より アンティーク 真鍮 キャンドルスナッファー（天使 ...
英国のアンティークのキャンドルスタンド、真鍮製のおしゃれな燭台
ロウソク立て 燭台 真鍮 イタリア - 通販 - pinehotel.info
ITALYイタリアヴィンテージブラスキャンドルスナッファー用スタンド真鍮製蝋燭火消し｜アンティーク
キャンドルスタンド | ぽわにえ・だむーる 〜 アンティーク・ブロカント
キャンドルスタンド | ぽわにえ・だむーる 〜 アンティーク・ブロカント