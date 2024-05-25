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アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドルスナッファー
商品番号 X81177386927
商品名

アンティーク キャンドルスタンド ろうそく 燭台 真鍮 キャンドルスナッファー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】底面：約150mm奥行：約80mm高さ：約130mm(地面からキャンドル受け口まで)キャンドル差込口の口径：約23mm素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。特に凝ったデザインではなく、シンプルなキャンドルスタンドです。その単純な形に長い時間の流れを感じます。テーブルを彩るインテリアとしていかがですか？キャンドルスナッファーもセットでお付けいたします。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。緩衝材・クッション材にて丁寧に梱包し、お届けいたします。何かご不明点がございましたら、お気軽にお申し付け下さい。テイスト···北欧、アンティーク、モダン、ナチュラル、レトロ
http://narcologia.ru/goods/message170827.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild703552.html
http://narcologia.ru/goods/injure579067.html
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