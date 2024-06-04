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143.薔薇 ステンドグラス ガラス 特大サイズ
商品番号 A83752534818
商品名

143.薔薇 ステンドグラス ガラス 特大サイズ
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アンティーク主な素材···ガラス・クリスタル○状態経年保管に伴う汚れ、擦れ等ございます。画像にてご確認下さい。画像の物が全てになります。当方こちらの商品に関する知識がない為、専門的なご質問にはお答えできない場合がございます。当方の撮影環境、又、ご使用されているパソコンのモニタおよび携帯電話のメーカー・機種・画面設定等により実際の品と色味が異なって見える場合がございます。ご了承ください※完璧なお品をお求めの方、また中古品にご理解いただけない方におきましては恐れ入りますがご入札をお控えいただきますようお願い申し上げます。
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