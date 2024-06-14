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ベア ルームライト USB
商品番号 O25781534849
商品名

ベア ルームライト USB
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,352 円
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商品詳細

ベアブリックモチーフルームライトです高さ約23cm電源USBケーブルスイッチでON/OFF、色の切り替えが出来ます単色点灯もしくは全色をスライド点灯することが可能です※画像をご確認ください撮影の為に一度開封していますその他フリマサイトにも出品しておりますので売り切れ次第削除させていただきます完璧を求める方のご購入はお控えください寝室ルームライトインテリア室内灯KAWSベアブリック
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