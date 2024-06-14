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WEDGWOOD ワイルドストロベリー　ディナープレート
商品番号 B85543369730
商品名

WEDGWOOD ワイルドストロベリー　ディナープレート
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,505 円
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商品詳細

5000→4500→4300頂きものです。使用することなく食器戸棚で保管しておりました。プロフィールをご一読お願いいたします。
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