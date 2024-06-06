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ローズクォーツ ポイント 天然石 クリスタル 石 パワーストーン
商品番号 V84738810731
商品名

ローズクォーツ ポイント 天然石 クリスタル 石 パワーストーン
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,120 円
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商品詳細

ローズクォーツポイント天然石クリスタル石パワーストーン願い事を書いた紙を下に置いても♡ハートを癒す女性性を育てる自分自身を許し愛するパートナーシップ・人間関係2.5〜3cm×高さ8.9cmしっかり浄化いたしますお値下げはできません返品はお受けしていませんので、ご了承くださいませ★他にも#クリアクォーツ#シトリン#フローライト#カルサイト#マラカイト#サンストーン#ジャスパー#ラブラドライトなど販売していますので、よろしければご覧ください#ローズクォーツクォーツ#天然石#クリスタル#石#パワーストーンお守りヒーリング#インテリア#美術品#アート種類···その他高さ···～19.9cm種類···風水テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル、姫系・フェミニン・ロマンチック素材···クリスタル
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http://narcologia.ru/goods/ramshackle715466.html 【E7488】ローズクォーツ＊ポイント＊紅水晶＊天然石＊パワーストーン＊磨き石
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