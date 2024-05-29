1970年代 手描きの瞳が美しいボストンテリアの親子の陶器オブジェ

1970年代に日本から欧米向けに輸出されていたボストンテリアの親子の陶器オブジェです。日本では販売展開されていなかったため、日本では手に入りにくいです。ディズニーランドの陶器グッズや欧米向けの陶器オブジェで評価の高い加藤工芸社が手掛けたものです。（現在は廃業）手描きで描かれた瞳が可愛らしく、左手を上げながらこちらを見ている姿が可愛らしいです。存在感がありインテリアも映えますし、ワンちゃんに癒されます◯サイズ 高さ7.5,幅11,奥行7他にも出品中#Kevinの部屋フレンチドック 犬 ドッグアンティークヴィンテージブロカントvintageantiquefigurines風水美術工芸古美術骨董仏具 古美術古道具仏教 仏像 ブッダ 阿弥陀如来 アートギャラリー モダニズムモダンアート アフリカンアート 現代アートアートartミッドセンチュリー キュビズム プリミティブアート アジアン雑貨 芸術 茶道具 日本民藝館 美術館北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 江戸 ロマン 人形 ビスクドール フィギュリンフィギュアディズニー 古着ブロンズ像 オルネドファイユ アールヌーボー アールデコ 風水 出会い 運勢 占い お金持ち リッチ セレブ コンランショップ バルズ IDEEイデー 北欧暮らしの道具店バーズワーズ イッタラヤマギワアラビアマリメッコアレッシーシボネピエットロンハーマン アアルト イッタラバード 柳宗理 小鹿田焼 小鹿田焼美赤津焼 香蘭社 深川製 鍋島焼有田焼九谷焼 蕎麦猪口 やちむん 信楽焼 益子焼伊万里 古伊万里 瀬戸ノベルティアマブロ 器 ホルムストック NIKKOシノワズリ ケンジントンキャット焼物 陶器 花瓶 小物入れ フラワーベースノリタケ 村上隆 リサラーソンマイセンロイヤルクラウンダービーウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン ビレロイ＆ボッホリアドロ クイストゴーウプサラエクビーエリックホグラングンナーニールンドコスタボダムラノ スティグリンドベリバルズ ブルータス ジャーナルスタンダード スターバックス バーニーズニューヨークユナイテッドアローズ トモローランドビームス シップス



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