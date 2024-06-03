ノリタケ　メインディッシュ　5枚セット　ボーンチャイナ

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直径23.5センチ実家の整理をしていた際に見つけました。未使用ですが高台に黒いスレのようなものがあります。1枚は黒い小さな点の汚れのようなものがあります。お皿の上に直にボーンチャイナの説明書が置かれていたので、その印刷がうつったかもしれません。素人が保管していた品ですので、ご了承いただける方のみご購入お願いします。完璧な状態を求める方は、申し訳ございませんが中古品扱いになるためご遠慮ください。コメントなしのご購入大歓迎です(*^-^*)