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- ノリタケ メインディッシュ 5枚セット ボーンチャイナ
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商品詳細
直径23.5センチ実家の整理をしていた際に見つけました。未使用ですが高台に黒いスレのようなものがあります。1枚は黒い小さな点の汚れのようなものがあります。お皿の上に直にボーンチャイナの説明書が置かれていたので、その印刷がうつったかもしれません。素人が保管していた品ですので、ご了承いただける方のみご購入お願いします。完璧な状態を求める方は、申し訳ございませんが中古品扱いになるためご遠慮ください。コメントなしのご購入大歓迎です(*^-^*)
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