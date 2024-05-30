とても綺麗なお盆などに使用する灯籠です。一度使用で綺麗な状態です。完全品では無い事をご理解頂ける方、よろしくお願いします。写真は点灯時のものです。サイズ 全体の高さ 107㎝ 提灯の直径 40㎝ 床から提灯までの高さ 64㎝ 素人計測ですので、ご了承下さい。#お盆#初盆



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