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お盆　灯籠　飾り
商品番号 I49928460301
商品名

お盆　灯籠　飾り
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても綺麗なお盆などに使用する灯籠です。一度使用で綺麗な状態です。完全品では無い事をご理解頂ける方、よろしくお願いします。写真は点灯時のものです。サイズ　全体の高さ　107㎝　　　　提灯の直径　40㎝　　　　床から提灯までの高さ　64㎝　素人計測ですので、ご了承下さい。#お盆#初盆
http://narcologia.ru/goods/septet497819.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome443243.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial768316.html

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