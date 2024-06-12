AAA級【魔除け】◆天然モリオン(黒水晶）クラスターB76C6/84C40A

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(台座あわせて)サイズ約:134mm*54mm*36mm重さ約:506g茶水晶と同じく自然の放射線の影響で暗色に変化した水晶。そのため水晶の透明度に関わらず、見た目で黒く見えるものは黒水晶、茶色のものは煙水晶と呼ばれるようです。黒水晶も水晶ですので強い光に当てると透けます。古代より特に魔よけの石として用いられてきました。水晶は魔よけの効果が強いのですが、その中でも特にスモーキークォーツと黒水晶は破邪の力が強いとされています。悪霊を祓い、マイナスエネルギーを吸収し跳ね返し強力に持ち主を守護するとされています。雑念や妄念、邪念を打ち払い集中力を高め、霊性や霊感を研ぎ澄まし高めてくれるとされています。現在は産出量が少なく希少価値の高い石といえます。■ワンポイント情報他の水晶よりも邪気や妖気を吸収すると言われておりますので、他の石よりもこまめにパワーチャージをする必要があるといえます。その際には、水晶クラスターやさざれ石が最適とされています。