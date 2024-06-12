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印材風　金属彫刻　寿老夫婦　手のひらサイズ　材質不明（銀？）
商品番号 C52744013374
商品名

印材風　金属彫刻　寿老夫婦　手のひらサイズ　材質不明（銀？）
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,944 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手のひらサイズの老夫婦の彫刻品です。大きさは、ひとつで縦6cm，横と奥行1.5cm。材質は金属ですが、銀か銅か真鍮か？分かりません。当ててみるとチンチンと高い音がします。ずっしりとした重みあり。磁石は付きません。穏やかに微笑む寿老夫婦です。
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http://narcologia.ru/goods/symmetric785245.html
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