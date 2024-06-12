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- 印材風 金属彫刻 寿老夫婦 手のひらサイズ 材質不明（銀？）
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商品詳細
手のひらサイズの老夫婦の彫刻品です。大きさは、ひとつで縦6cm，横と奥行1.5cm。材質は金属ですが、銀か銅か真鍮か？分かりません。当ててみるとチンチンと高い音がします。ずっしりとした重みあり。磁石は付きません。穏やかに微笑む寿老夫婦です。
http://narcologia.ru/goods/conception674957.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric785245.html
http://narcologia.ru/goods/plaque804807.html
印材風 金属彫刻 寿老夫婦 手のひらサイズ 材質不明（銀？） www ...
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