ビンテージ　犬　陶器　手描き　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　P6

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陶器製手描き犬のビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundのミニチュア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヴィンテージ 昭和レトロ いぬ 犬 陶器 置物 インテリア 工芸品 レトロ ルネ 亜土 あゆみ オブジェ フィギュア ディズニー 北欧 モダニズム 柳宗理 有田焼 九谷焼 現代アート スウェーデンハンドメイド 海岸風 お洒落 イッタラ アート 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 97A8006203A2978