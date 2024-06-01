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ビンテージ　犬　陶器　手描き　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　P6
商品番号 D27225689531
商品名

ビンテージ　犬　陶器　手描き　置物　インテリア　レトロ　工芸品　美術品　P6
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

陶器製手描き犬のビンテージオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの動物　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら#gesundのミニチュア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　ヴィンテージ　昭和レトロ　いぬ　犬　陶器　置物　インテリア　工芸品　レトロ　ルネ　亜土　あゆみ　オブジェ　フィギュア　ディズニー　北欧　モダニズム　柳宗理　有田焼　九谷焼　現代アート　スウェーデンハンドメイド　海岸風　お洒落　イッタラ　アート　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　97A8006203A2978
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