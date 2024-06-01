マリヤ・ドミトリエワさん作　マトリョーシカ 【抹茶色のプラトーク】3ピース

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☆チミと様専用ページ☆お選びいただきありがとうございます。フォロワーさん割-50円/個させていただきます。19.800-50＝19.750円上記お間違いないようでしたらお手続きおねがいします。丁寧に梱包しメルカリ便にて発送いたします。どうぞよろしくお願いします。⁂⁂⁂⁂⁂マリヤ・ドミトリエワさん作、3ピースマトリョーシカです。 高さは約11.0㎝です。とても綺麗な抹茶色のプラトーク（スカーフ）が爽やかな印象です。目が澄んでいて惹きつけられます。3ピース目のおくるみが女の子バージョンも珍しいし可愛いです。2ピース目には人形作家でもあるマリヤさんが制作するお人形がモチーフとして描かれています。◉ご購入・コメント前にはプロフィールのご一読をお願いします。