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マリヤ・ドミトリエワさん作　マトリョーシカ 【抹茶色のプラトーク】3ピース
商品番号 P67343451844
商品名

マリヤ・ドミトリエワさん作　マトリョーシカ 【抹茶色のプラトーク】3ピース
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 8,492 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆チミと様専用ページ☆お選びいただきありがとうございます。フォロワーさん割-50円/個させていただきます。19.800-50＝19.750円上記お間違いないようでしたらお手続きおねがいします。丁寧に梱包しメルカリ便にて発送いたします。どうぞよろしくお願いします。⁂⁂⁂⁂⁂マリヤ・ドミトリエワさん作、3ピースマトリョーシカです。　　高さは約11.0㎝です。とても綺麗な抹茶色のプラトーク（スカーフ）が爽やかな印象です。目が澄んでいて惹きつけられます。3ピース目のおくるみが女の子バージョンも珍しいし可愛いです。2ピース目には人形作家でもあるマリヤさんが制作するお人形がモチーフとして描かれています。◉ご購入・コメント前にはプロフィールのご一読をお願いします。
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