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プロフィール一読下さいイギリスアンティークのステンドグラスです。ガラスを木枠で保護して、白くペイントしてあります珍しい柄で、他とかぶる事はありません画像の状態で見え方が異なりますが、画像3が最も現物に近い状態です。サイズ：縦 約27.5cmガラス部分約17.5cm横 約54.0cmガラス部分約45.0cm幅約1.5cmお部屋に立て掛けたり、白壁の前に飾ったり、出窓の所に置いたりドアに嵌め込んだりとインテリアを楽しんで下さいアンティークですので、目立たないキズ等はあると思いますが、状態は非常に良い商品ですアンティークをご理解頂きご購入よろしくお願い致します