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ルードギャラリー RUDE GALLERY ウォレットチェーン シルバー925
商品番号 I60992520059
商品名

ルードギャラリー RUDE GALLERY ウォレットチェーン シルバー925
ブランド名 ルードギャラリーブラックレベル
特別価格 税込 18,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※画像9枚目にバイク乗車時の着用イメージ追加しました長さのイメージにしてくださいルードギャラリーRUDEGALLERYウォレットチェーンシルバー925ショートタイプにカスタムしてあります。長さ約36cm重さ約170gシルバー925のウォレットチェーンと真鍮ブラスのキーフックとを組み合わせた大人な長さのカスタム品です。ほどよい長さでチラ見えする重厚感あるシルバー、唯一無二なウォレットチェーンをどうぞ！美品とはいえ中古なので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。
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