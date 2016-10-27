ルードギャラリー RUDE GALLERY ウォレットチェーン シルバー925

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商品詳細
※画像9枚目にバイク乗車時の着用イメージ追加しました長さのイメージにしてくださいルードギャラリーRUDEGALLERYウォレットチェーンシルバー925ショートタイプにカスタムしてあります。長さ約36cm重さ約170gシルバー925のウォレットチェーンと真鍮ブラスのキーフックとを組み合わせた大人な長さのカスタム品です。ほどよい長さでチラ見えする重厚感あるシルバー、唯一無二なウォレットチェーンをどうぞ！美品とはいえ中古なので、ご理解頂ける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy926353.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture899641.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial282116.html
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