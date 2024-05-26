ベルルッティ　長財布パティーヌ　シルバー希少品

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商品詳細
ベルルッティの長財布パティーヌ 色はネイビーにシルバー文字です。福岡大丸のベルルッティで購入しました。使用は5.6回ほどです。小銭入れの傷跡など神経質な方はご遠慮下さい。スタンプ4つ入っているかなりかなりかなり希少で手に入らないお品物です。
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