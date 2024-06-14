seesee WEB限定BIGSHORTシーシーエンノイennoy cleek

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SEESEEWEB限定OGSUPERBIGSHORT-SLEEVET-SHIRTSです。カラー、ホワイトサイズ、XLURBSのオンライン購入。発売日には数分で完売でした。状態、一度短時間のみ着用の汚れ等なく極美品です。着用後は、洗濯をして袋に入れて保管しておりました。シルエットも良く、これからの季節にピッタリです！なかなかこのカラーのXLは出品されません！