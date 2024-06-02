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レアな星柄 抜染 RRL インディゴワークキャップ M / 58cm
商品番号 U22654811079
商品名

レアな星柄 抜染 RRL インディゴワークキャップ M / 58cm
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#kzig←他にも色々アメカジ商品出品しています。こちらからご覧いただけます♪★入金確認後24時間以内の発送を心がけています。★基本的に全ての商品は送料込み、匿名配送です。DoubleRL(RRL)IndigoWorkCapSTAR総柄インディゴワークキャップ星総柄100%Cotton　Indigo（藍染、星抜染）デニム裏張りVintage加工☆ダブルアールエルのインディゴワークキャップ星総柄です。素材感・発色・Vintage加工も流石の造りです！汚れ、ダメージありません#kzig←私の他の出品物はこちらから表記サイズM58cm
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