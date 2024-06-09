新品　MSGM メンズ　ロゴTシャツ ネイビー 紺色　半袖　ボックスロゴ

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商品詳細
※プロフ必読、お願い致しますm(__)m※基本的にご購入後(お支払い完了後)の当日、又は翌日に発送可能です。※お値下げはご遠慮くださいませ。※ご質問はお気軽にコメントしてください。※新品、未使用、正規品で間違いありません。【新品】MSGM／エムエスジーエム#2440MM67#184299-89カラー：ネイビー (ロゴはホワイト)サイズ：M素材：コットン100%(約)M肩幅:47.5㌢、バスト:109㌢、袖丈:25㌢、着丈:72㌢新品、MSGMのロゴTシャツになります。こちらはMサイズの出品ページとなります。他のサイズも出品しており、カラーもホワイト、ブラック、ピンク、イエロー、ネイビー、パープルの出品もしております。#他サイズのMSGMはこちら※すり替え防止の為、返品受付はしておりません。※神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※気持ちの良いお取引が出来る様に心がけております。よろしくお願いいたしますm(__)m#MSGM#エムエスジーエム #Tシャツ #メンズ #ネイビー #ブランド #ミラノ #紺色 #クルーネック #半袖 #プレゼント #ギフト #おしゃれ
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