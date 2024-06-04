ルイヴィトン タイガ ボワット 小銭入れ 財布 コインパース M30598 ...

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こちら大黒屋のオンラインストアにて購入した正規品ですのでご安心ください。シリアル番はSN3260です。付属品などは無く本体のみの発送となります。ホックが気持ち緩い気がしますが、パチっと音が鳴る程度に止まります。日常使用に問題は全くありませんが、気になる方の入札はお控え下さい。部分的な擦れや汚れなど、使用感見られる箇所ございますので、お写真にてご確認下さい。大きなダメージはありませんが、中古品としてのご理解の上でご検討ください。ルイヴィトン コインケース