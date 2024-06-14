バラお値下げ可 BLEACH 久保帯人 whiskrs BTW アパレル

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商品詳細
久保先生直々に手掛けるBLEACH・BURNTHEWITCHモデルのTシャツと、whiskrsの通販時におまけ？として入っていた大きめなトートの2点セットです。BURNTHEWITCHの作中に登場するロゴの絵柄です。トートは無地ですが、作中のブランドロゴが着いております。トートバッグに関しては、非売品かと思います。通販で新品購入しました。サイズは未開封であり記憶がないため確認が出来ませんが、恐らくMサイズです。プロフ必読バラ売り可、お値下げご相談可（過度な値下げ不可）ご希望の方は、コメント下さい。BLEACH千年血戦篇久保帯人
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