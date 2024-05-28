【入手困難】MITCHELL \u0026 NESS ウォーリアーズ the city

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル1970-1971の間だけ使用されていたTheCITYロゴでとても希少です！#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名MITCHELL\u0026NESSGOLDENSTATEWARRIORSSAILOFFWHITETWOTONESNAPBACK◯カラーオフホワイト×ブルー◯サイズFREE◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#Warriors#レアキャップ#amotyshop
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