【未使用】アークテリクス キャプティブ スプリット Tシャツ 半袖 M

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ARC'TERYXCaptiveSplitT-ShirtMens（メンズ）・2023年10月に国内正規取扱店にて購入・カラーBlackSapphire※光の関係で画像と実物の色味に多少の違いがありますが、ご了承ください。・サイズM【寸法は画像参照（公式サイトから）】・タグ付き未使用品ですが、店舗陳列棚から選択のうえ購入したものですので、神経質な方は慎重にご検討ください。・折り畳んで発送・偽物等とのすり替え防止のため返品はご遠慮いただきます。ご理解の上、ご購入をお願いします。・送料、手数料を考慮し、お値下げ不可とさせていただきます。・即購入可関連検索ワードarcteryxベータジャケットアトムARフーディアルファARジャケットBetaLTJacketPatagoniaThenorthfaceノースフェイスアウトドアプレゼントパーカーnewbalancehellyhansenロンハーマンレトロXR2トレントシェルR1ダウンインサレーションレトロマウンテンパーカーガンマ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···Uネック