高級 クロコダイル メンズ 財布 カード２１枚 大容量 ブラック 黒 証明付

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ご覧頂きありがとうございます。※他販路でも販売している為予告なく出品を取り消す場合があります。ご了承ください。【高級素材クロコダイルレザー】高級クロコダイル素材を使用した大容量の長財布です。革はタイ産のシャムワニを使用し腹部の部分を使用しております。腹部の革は背ワニに比べ派手さもなくビジネスからカジュアルシーンでもお使いいただけます。【抜群の収納力】内面の素材は牛革のソフトレザーを使用。柔らかくて使いやすいです。大容量タイプで中身が見やすく収納力が抜群です。■サイズ（外寸）縦：約１１.５ｃｍ横：約２１.５ｃｍマチ：約３.０ｃｍ■スペックカードポケット×21札入れポケット×２フリーポケット×2小銭入れ×１■素材革／クロコダイル革シャムワニ内装革／牛革、ナイロン■カラーブラック■発送について送料無料、宅急便コンパクト※日時指定可能【注意事項】・お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。・商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#センターカット#レザー#ワニ#大容量#財布#メンズ財布