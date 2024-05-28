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PUMA SLIPSTREAM LO RETRO SNAKE 27.0cm
商品番号 I80964227069
商品名

PUMA SLIPSTREAM LO RETRO SNAKE 27.0cm
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SLIPSTREAMLORETROSNAKEスリップストリームロウレトロスネークcolor:SnakeWhitesize:27.0cm新品未使用オリジナルは1987年日本では1988年)PUMAが販売開始したバスケットボールシューズSLIPSTREAM。当時としては最新鋭のクッショニング・テクノロジーであった”ShockWedge”を採用した高機能な競技用シューズとして開発をされておりました。折しもHIPHOPカルチャーの隆盛もあり、バスケットボールシューズをタウンユースとして取り入れるスタイルも定番化しつつある中、HIPHOPカルチャーの中で当時人気デザインであった“アニマルモチーフ”をアッパーデザインに取り入れた“TheBEASTSLIPSTREAMSNAKE”も同時発売され、人気を博したアイテムとなっておりました。また、LOカットに関しては、当時のUSカタログでの展開のみであったこともあり、非常にレアなスペックとなり、ビンテージスニーカーブームの折には非常に高価な値段で取引がされていたことも、このシューズを伝説の一足にしているエピソードともいえます。adidasoriginalsnikepumavansreebokasicsconverssupreme2NE1BIGBANGCLDARAG-DRAGONK-POPpigalleambushvetementsgarconsoff-whitejordanguccikenzoopeningceremonyundercoverjoyrichy-3acnestudiosmcmhbanubiangr8mortparisgivencystampddsmphenomenonkapitalpeaceminusonemisbhvsaintlaurent424rafsimonsf.o.gfearofgodcavemptdiorstussybapechampiondiesel
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