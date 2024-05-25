GIANNI VERSACE 296メデューサ４連クロコ型押しレザーベルト

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たくさんの中からご覧下さりありがとうございます。ヴェルサーチの４連クロコ押しレザーベルトになります。VERSACEの人気デザインメデューサもしっかりとあります。クロコ型押し、4連になったオシャレで高級感のあるベルトです。大きく目立った傷、汚れ、破れなどはないですがバックル部分に小傷、若干の色褪せがあります。４連金具部分にも若干ですが色落ちがあります。必ず写真をご参照下さい。あくまで中古品になりますので画像で分からない程度の使用感・経年感などはご理解・ご了承ください。細かな点が気になる方、中古品に不慣れな方は購入はご遠慮ください。サイズベルト幅 約3cmベルト最長長さ 約100cmバックルから一番最初のピン穴まで 約80cmバッグルから一番最後のピン穴まで 約90cm素材 レザー型番 296サイズは素人寸法なので多少の誤差があります。ご了承下さい。※撮影環境や使用端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。※コメントなしでのご購入可能です。値段で悩みの方はお気軽にコメントください。ご希望に添えるよう、可能な限り対応致します。発送の都合上、折り畳み梱包する場合がございます。ご了承の上、ご購入ください。