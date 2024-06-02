⭐️ 極美品 ルイ・ヴィトン モノグラム フロリン 二つ折り財布 鑑定済

❗️送料無料❗️使用頻度が低く、綺麗で状態の良いモノグラムの二つ折り財布です！コンパクトサイズですが、カード収納が多く便利なアイテムです(＾∀＾)オークネットブランドオークションで購入し、出品前にも鑑定をしている正規品になります。無いとは思いますが、万が一の場合は誠意を持って対応させていただきます。【ブランド】ルイ・ヴィトン・モノグラム【商品名】ポルトフォイユ・フロリン【シリアル】SP0076(2006年製)【素材】PVCレザー【カラー】ブラウン系【付属品】本体・保存袋・箱●仕様●小銭入れ×1/札入れ×1/カードポケット×9/その他ポケット×1●サイズ●(約)縦10cm×横12cm×奥行き2cm●商品の状態●イニシャル跡(目立たないよう補修済み)がありますが、使用頻度が低く、内側、外側共に目立った傷や汚れ無く綺麗な状態。＊気になる点がありましたら、お気軽にご質問下さい（＾∇＾）●中古品の為、完璧をお求めの方のご購入はお控えいただきますようお願い致します。E-6165



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