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- 【FRUIT OF THE LOOM】90sUSA製 フルーツオブザルーム
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商品詳細
80〜90年代のフルーツオブザルームのプリントTシャツです古着屋で購入し、何回か着用しました。目立った傷や汚れなどありません。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/rouge562210.html
http://narcologia.ru/goods/waveform942217.html
http://narcologia.ru/goods/Persia401788.html
90s〜 USA製 FRUIT OF THE LOOM フルーツオブザルーム 両面プリントバンジージャンプ US古着 | kiTAILORd's ～キテーラーズ～ powered by BASE
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