LOCHCARRON ネクタイ

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●商品概要LOCHCARRONのカシミヤネクタイです。英国王室にも愛用されているタータンの世界的なブランドになります。優しい手触りで温かみのあるネクタイで、秋冬のコーデュロイジャケットやツイードジャケットとの相性が良いです。●サイズ剣先幅9.0cm、長さ145cm●素材カシミヤ100%●色ベージュ●状態試着のみのほぼ未使用品です。●生産国スコットランド●年代2020年代●購入店都内百貨店の英国展イベント●その他古着にご理解のある方のみご購入お願いいたします。