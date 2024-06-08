LOCHCARRON ネクタイ

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商品詳細
●商品概要LOCHCARRONのカシミヤネクタイです。英国王室にも愛用されているタータンの世界的なブランドになります。優しい手触りで温かみのあるネクタイで、秋冬のコーデュロイジャケットやツイードジャケットとの相性が良いです。●サイズ剣先幅9.0cm、長さ145cm●素材カシミヤ100%●色ベージュ●状態試着のみのほぼ未使用品です。●生産国スコットランド●年代2020年代●購入店都内百貨店の英国展イベント●その他古着にご理解のある方のみご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/providence709194.html
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シルク・ネクタイ 【Ａ】by Lochcarron 00072A
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未使用 LOCHCARRON ロキャロン ネクタイ チェック ウール100% 灰
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